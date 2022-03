Malgré la crise économique, les Belges se mobilisent pour aider l'Ukraine: "Déjà 20 millions d'euros", nous explique le responsable du consortium 1212

Gilles Van Moortel, coordinateur de l'opération 1212, était l'invité de Bel RTL ce mercredi matin, journée baptisée Radio Ukraine. Il a évoqué le travail des différentes ONG de ce consortium en Ukraine. "C'est une véritable catastrophe humanitaire, à nos portes. Il n'y a pas de frappes chirurgicales. Ce sont des hôpitaux, des structures médicales, des centres scolaires (plus de 514 depuis le début de l'invasion)", a-t-il confirmé.

Que fait le consortium 1212, initiative belge rappelons-le ?

Les ONG (leur section locale, belge) concernées sont: Caritas International, Croix-Rouge, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam, Plan International et Unicef. Elles demandent un cessez-le-feu pour pouvoir travailler efficacement sur place, et préviennent des dégâts psychologiques de la guerre, notamment sur les enfants.

"On se mobilise ensemble, on se mutualise, lorsqu'il y a une grande crise humanitaire. Le consortium 1212 existe depuis la fin des années 1980. Les dons qui arrivent sur le compte 1212 vont exclusivement à l'aide humanitaire, pour les populations ukrainiennes en Ukraine et dans les pays limitrophes. La mutualisation, donc le fait d'avoir des collègues détachés des 7 organisations membres, permet de réduire les frais. Ça maximalise le don vers l'aide humanitaire".

Déjà 20 millions d'euros "belges" pour les Ukrainiens

"Les Nations Unies ont mis un chiffre: 1 milliard de dollars seront nécessaires, aujourd'hui et demain pour la reconstruction. La Belgique contribue merveilleusement avec sans doute 20 millions d'euros. La mobilisation est forte, car la crise ukrainienne est à nos portes. La situation économique est difficile pour les Belges, actuellement. Il y a des gens très touchants qui appellent notre call-center, qui évoquent les conséquences du prix du gaz, mais qui veulent quand même faire un don. Notre message est très clair: chaque euro compte".

Et si vous donnez plus de 40 euros, c'est déductible fiscalement.

> FAIRE UN DON VIA 1212