Le pain bientôt à 5€? Les Belges se ruent sur les machines pour le fabriquer à la maison

Avec l'augmentation du prix du blé, le pain pourrait atteindre le prix de 5€. La situation est difficile pour les consommateurs. Les habitudes changent petit à petit et les magasins d'électroménager constatent une hausse dans la vente des machines à pain.

La hausse du prix du blé est l’une des nombreuses conséquences liées à la guerre en Ukraine. Des magasins spécialisés en électroménager confirment cette hausse des ventes de machines à pain. "Depuis une dizaine de jours, on remarque effectivement qu'il y a un regain d'intérêt pour ce type de machine", indique Corine Nollet, catégorie manager petits et grands électroménager chez Vanden Borre. "Un pain coûte très cher à la boulangerie et faire son pain soi-même, c'est plus amusant et démocratique. Le marché a fait fois 2 par rapport à une période normale."

Le coût des matières premières ne cesse d'augmenter

Lorsque le prix d'un pain atteindra 5€, Janick Desaedeleer, porte-parole MediaMarkt Belux, est certaine que les consommateurs achèteront une machine à pain. "On va payer 3 fois le prix pour un pain acheté en boulangerie plutôt qu'un pain fait soi-même."

Alice Crosby partage son savoir-faire dans ces ateliers où elle apprend la fabrication de son propre pain artisanal au levain. Depuis l'augmentation du prix de blé, Alice Crosby constate un engouement de participants à ses ateliers. "Ça arrive que les gens viennent car ils trouvent que les prix du pain augmentent beaucoup", dit-elle. "Les farines artisanales locales ne sont pas impactées par le cours du blé."

Ce n'est pas la première fois qu'il y a une hausse des ventes de machines à pain. Pendant la pandémie c'était déjà le cas. En tout cas, le coût de la matière première continue d'augmenter et les prochains mois seront décisif pour tout le secteur de la boulangerie/pâtisserie.