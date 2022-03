Meyrem Almaci démissionne de la présidence de Groen. Agée de 46 ans, elle était depuis 8 ans à la tête des écologistes flamands. On ignore pour l'instant les raisons de son retrait. Elle tiendra une conférence de presse à 11h00 en présence des responsables du parti.

Meyrem Almaci a pris la succession de Wouter Van Besien en 2014 avec son colistier Jeremie Vaneeckhout. Elle l'avait emporté avec 60% des voix face à Elke Van den Brandt. En 2019, Almaci a rempilé pour un second mandat, l'emportant de justesse face à Björn Rzoska avec 53,2 % des voix. Groen a certes engrangé des gains électoraux en 2019, mais la "vague verte" espérée ne s'est pas concrétisée. Le parti a toutefois pu monter dans la majorité fédérale. La nomination des ministres ne s'était pas déroulée sans heurts. L'annonce du départ de Meyrem Almaci intervient moins d'une semaine après l'accord fédéral sur l'énergie, mais cette décision aurait déjà été prise depuis un certain temps et n'aurait donc que peu ou rien à voir avec cette actualité politique. Selon nos sources, cette démission ne remet pas en cause la présence du parti dans la majorité fédérale.