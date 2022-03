Une pièce de 2 euros frappée en hommage au personnel soignant

(Belga) La Belgique va frapper une pièce commémorative de 2 euros en l'honneur du personnel soignant, afin de le remercier pour son dévouement durant la crise sanitaire du coronavirus. La décision a été avalisée par un arrêté royal publié mercredi au Moniteur belge.

"En reconnaissance de l'engagement exceptionnel du secteur des soins de la santé durant la pandémie de Covid-19", la pièce arborera dans les trois langues nationales les mots "Danke - merci - dank u" et plusieurs pictogrammes associés aux soins (un stéthoscope, un cœur, une seringue, un fauteuil roulant, une croix et un mélange chimique). Cette monnaie, paraphée des initiales du graphiste Luc Luycx, sera émise au printemps, précise l'arrêté royal signé par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Particulièrement meurtrie par la première vague du coronavirus, l'Italie avait elle aussi fait frapper une pièce de 2 euros l'an dernier pour saluer les efforts des soignantes et soignants face à la pandémie. Par ailleurs, une seconde pièce commémorative sera également émise en Belgique à l'occasion du 35e anniversaire du programme d'échange estudiantin Erasmus, précise l'arrêté royal de ce mercredi. Les dates "1987-2022", le nombre 35 dans un maillage "symbolisant les nombreux échanges intellectuels et humains entre étudiants européens" ainsi qu'un portrait d'Erasme habilleront cette monnaie, signée de la main du graphiste Joaquin Jimenez. (Belga)