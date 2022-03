Météo - Du soleil et un temps sec jusque samedi assuré

(Belga) Mercredi après midi, le temps restera ensoleillé et il fera toujours doux avec des maxima oscillant entre 14°C en Hautes Fagnes et 18°C ou 19°C localement en plaine. Le vent sera faible et variable d'est à sud-est puis de secteur nord. À la Côte, une brise faible à modérée soufflera de secteur nord-nord-est.

Mercredi soir et dans la nuit, le ciel deviendra pratiquement serein tandis qu'en fin de nuit, un faible risque de brume ou un banc de brouillard fera son apparition. Les minima seront compris entre -1°C en haute Ardenne, voire moins dans certaines vallées, et +6°C en plaine. Jeudi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec parfois la formation de quelques petits cumulus dans l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 13°C en Hautes Fagnes à 17°C, voire 18°C en plaine. Vendredi, il fera encore généralement ensoleillé, sous des maxima compris entre 13°C et 18°C. Samedi, il fera à nouveau sec et ensoleillé, avec des maxima oscillant entre 11°C et 17°C. Dimanche, il y aura davantage de nuages au nord du pays mais toujours un temps sec, et des maxima compris entre 12°C et 15°C sur la plupart des régions.