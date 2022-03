Le virus de la grippe est arrivé plus tard qu'habituellement: le vaccin administré en octobre fonctionne-t-il toujours?

Le nombre de personnes se rendant chez le médecin pour cause de grippe a augmenté de manière continue récemment, mais on ne peut pas encore parler d'épidémie. Habituellement, le virus de la grippe commence normalement à flamber entre janvier et février avant de progressivement ralentir à la mi-mars.

Cette année, il semble que le virus se propage plus tardivement que d'habitude. Deux raisons peuvent expliquer ce phénomène, nous indique le Docteur Yves Van Laethem. "Premièrement, le virus Corona, et en particulier le variant Omicron, a trusté nos voies respiratoires pendant plusieurs mois", commence le spécialiste. Autre explication possible: l'abandon des derniers gestes barrière depuis quelques semaines. "La transmission du virus respiratoire est beaucoup plus facile et peut se faire maintenant", souligne Yves Van Laethem.

Un vaccin moins efficace

Face à cela, le vaccin contre la grippe, administré généralement vers octobre, novembre, est-il encore efficace ? "Les vaccins sont encore efficaces en mars mais certainement un peu moins, notamment chez les personnes les plus fragiles. Le vaccin est plus efficace pendant les 4 et 5 premiers mois", éclaire Yves Van Laethem.

Il reste parfois compliquer de distinguer la grippe de celui du Covid-19 qui continue de circuler. D'où l'importance de continuer à utiliser des tests, explique le médecin.