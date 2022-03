Jacquouille après la présidentielle: soirée électorale raccourcie pour TF1 le 10 avril

TF1 arrêtera sa soirée du premier tour de la présidentielle à 21h30 le 10 avril, plus tôt que d'habitude, et rediffusera "Les Visiteurs", une première due selon la chaîne à "l'évolution des attentes des téléspectateurs".

La soirée électorale sur TF1 "proposera trois heures de direct, entre 18h30 et 21h30" et "le choix a été fait d'annoncer un film, +Les Visiteurs+, à partir de 21h30", a indiqué mercredi à l'AFP Thierry Thuillier, directeur général adjoint du pôle Information du groupe TF1.

Multidiffusée, la comédie de Jean-Marie Poiré, avec le personnage de Jacquouille la Fripouille, enregistre des succès d'audiences à chaque passage télévisé.

Un tel format est une première "pour la présidentielle, mais pas pour les autres élections, y compris législatives", a-t-il précisé.

Ce choix est justifié par le fait que "les usages, les goûts et les attentes des téléspectateurs ont évolué", en raison "de la multiplication de l'offre" de débats et commentaires sur les chaînes info.

Traditionnellement, lors des très longues soirées électorales, "vous aviez le plateau du 20h de TF1 qui arrivait sur le plateau de France 2 à 21h et vice-versa, et vous aviez encore des commentaires et des plateaux politiques, mais honnêtement sans beaucoup avancer", a souligné M. Thuillier.

"En tant que chaîne leader (...) nous considérons que dans la partie chaude d'une heure et demie (à partir de l'officialisation des résultats à 20h, ndlr), on peut avoir donné l'intégralité des faits, des résultats, des réactions, des commentaires", a-t-il poursuivi.

De 20h00 à 21h30, TF1 a invité en plateau Gabriel Attal (LREM), Jordan Bardella (RN), Marion Maréchal (Reconquête!), Eric Ciotti (LR), Clémentine Autain (LFI) et Delphine Batho (EELV), soit "quasiment tout le spectre du pluralisme politique".

A partir de 21h30, la soirée électorale continuera sur LCI, la chaîne info du groupe TF1.

Cela "permet à ceux qui veulent se divertir de rester sur TF1 pour le film, et à ceux qui veulent aller plus loin encore dans les commentaires de le faire sur LCI", selon M. Thuillier. Toutefois, TF1 ne s'interdit pas d'allonger son émission au-delà de 21h30 si l'actualité l'exige.

Le compte spécialisé Destination Ciné avait fait état lundi soir sur Twitter de ce choix de TF1. Nombre de commentateurs y ont vu un symptôme du désintérêt du public envers l'élection.

"Je m'inscris en faux", a réagi M. Thuillier, en mettant en avant les bons scores d'audience des récentes émissions sur la présidentielle de TF1.

"En revanche, quand les Français ne viennent pas voir un certain nombre de rendez-vous politiques, c'est peut-être qu'ils ne sont pas adaptés aux attentes des téléspectateurs", a-t-il conclu.