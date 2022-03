Un salon de coiffure social ouvre à Châtelet: la coupe est à 5 euros pour les enfants

Dans ce salon de Châtelet, on coiffe les clients les plus précarisés. Comme Barbara pour qui l’estime de soi est essentielle. "C'est pour me sentir bien dans ma vie. Avec la guerre en Ukraine, le Covid, J'aime bien être bien coiffée. Cela me fait du bien au moral", nous explique une cliente.

5 euros pour une coupe enfant, 12 euros la coupe-brushing et 20 euros avec une coloration. C’est 3 à 4 fois moins cher qu’ailleurs. Pourtant, pas question de faire de la concurrence déloyale aux salons traditionnels.

Amandine Lardinois, coiffeuse, donne des précisions quant aux services donnés: "Il y a des prestations qu'on n'effectue pas, comme les ombrés, les permanentes plus spécifiques, etc..."

Ce service permet aux bénéficiaires de se sentir mieux et de se refaire une beauté en vue par exemple d'un entretien d'embauche. Ce salon social emploie lui-même deux personnes qui étaient sorties du marché du travail.

Il se trouve dans les bâtiments du CPAS depuis 2015 à la rue du Beau Moulin.