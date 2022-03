Invasion de l'Ukraine - Le président ukrainien s'exprimera devant la Chambre jeudi prochain

(Belga) Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'exprimera jeudi prochain à 14h15 devant la Chambre des représentants par vidéoconférence, a-t-on appris mercredi à l'issue de la conférence des présidents.

Le président ukrainien s'est déjà exprimé à distance devant un certain nombre de parlements nationaux depuis le début de la guerre provoquée par la Russie. Mercredi, il a pris la parole devant le parlement japonais et devait s'exprimer à 15h devant l'Assemblée nationale et le Sénat en France. (Belga)