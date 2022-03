Invasion de l'Ukraine - Plus de 15.000 Ukrainiens ont reçu leurs attestations de protection temporaire

(Belga) Les agents de l'Office des étrangers ont effectué, sur la seule journée de mardi, 1.621 enregistrements au centre du Heysel, à Bruxelles. Mardi soir, ils arrivaient à un total de 15.174 attestations de protection temporaire délivrées à des Ukrainiens, a indiqué mercredi la porte-parole de l'Office des étrangers Dominique Ernould.

Les personnes qui avaient fait l'objet d'un enregistrement succinct au précédent centre d'enregistrement Bordet, ouvert du 4 au 13 mars boulevard de Waterloo à Bruxelles, sont en train de recevoir des convocations pour finaliser la procédure et obtenir leurs attestations. Benoit Mansy, le porte-parole de Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, a ajouté que quelque 4.500 personnes avaient été orientées, depuis le 4 mars et jusqu'à mardi soir, vers un des logements collectifs et des hébergements citoyens gérés par les communes. Dominique Ernould estime que la prise de rendez-vous en ligne a largement contribué à fluidifier les files devant le centre du Heysel. "Tout le monde a pu voir son dossier traité hier (mardi, NDLR) et on n'a pas dû demander à des personnes de revenir ce matin", a observé la porte-parole. "On a actuellement 66 guichets et on a fait appel à des volontaires de l'Office des étrangers. On engage, avec une formation, des étudiants pour les vacances de Pâques et on va aussi faire à du personnel d'autres SPF (services publics fédéraux)", a-t-elle ajouté. (Belga)