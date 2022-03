Philip Morris demande aux autorités de prendre en compte les alternatives à la cigarette

(Belga) Le cigarettier Philip Morris demande que la stratégie interfédérale tabac 2022-2028 prenne en compte les alternatives moins nocives qui existent aujourd'hui. La Belgique, à l'instar de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, doit intégrer les alternatives à la cigarette comme la cigarette électronique et le tabac chauffé, estime le fabricant dans un communiqué diffusé mercredi soir.

De nombreuses institutions scientifiques et de santé publique ont déjà confirmé que ces solutions constituaient une meilleure alternative que de fumer des cigarettes. "Les personnes qui, malgré toutes les mesures gouvernementales, n'arrêtent pas de fumer doivent avoir accès à de meilleures alternatives que la cigarette et à une information correcte à leur sujet", conclut l'entreprise. La conférence interministérielle (CIM) santé, réunie en Réunion Thématique Drogues (RTD), a approuvé mercredi une approche interfédérale pour lutter contre les assuétudes notamment celle liée au tabac. Au travers de la stratégie interfédérale 2022-2028, les ministres fédéraux, régionaux et communautaires s'engagent à arriver à une première "génération sans tabac". (Belga)