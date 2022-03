Tatiana, réfugiée ukrainienne, est accueillie chez Laure à Bruxelles: "Cela a changé notre vie en 24 heures"

Plus de 15.000 Ukrainiens ont reçu leurs attestations de protection temporaire. Chiffre communiqué par l'Office des étrangers. Parmi ces milliers de réfugiés, Tatiana Odinttsova. A seulement 29 ans, cette jeune femme originaire de Donetsk a dû fuir son pays pour la deuxième fois de sa vie. La première fois, c’était en 2014, lors de l’annexion de la Crimée. Aujourd’hui, il faut à nouveau fuir les bombes et c’est en Belgique qu'elle a trouvé refuge.

Une odeur de soupe traditionnelle ukrainienne règne dans un appartement de Watermael-Boitsfort, à Bruxelles. C'est ici que Tatiana a trouvé refuge. Elle est venue avec sa mère et son frère de 17 ans.

La jeune femme de 29 ans a dû partir sans son père, sa sœur, ni son mari. Elle s'inquiète pour eux.

"Quand on est arrivé ici, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Parfois, cela nous crée un peu d'inquiétude. Particulièrement pour notre père qui se trouve en territoire occupé."

Cela a changé notre vie en 24 heures

Tatiana a préparé un pain traditionnel d'Ukraine. Le but, partager avec Laure et Javier et les remercier. La famille habite dans leur appartement depuis seulement quelques jours. On décèle déjà des moments de complicités, même s'il faut ruser quand on ne parle pas la même langue comme utiliser un traducteur sur son téléphone.

Laure raconte à notre micro : "Cela a changé notre vie en 24 heures. Je ne suis plus la même personne qu'avant avec ce que je viens de vivre et voir depuis même pas une semaine."

Entre légèreté et inquiétude, la famille doit apprendre à vivre loin de ses terres. Tatiana profite du repas pour partager avec ses hôtes sa vie d'avant en montrant des photos et vidéos sur son compte Instagram. Tatiana est une pâtissière réputée en Ukraine. En attendant de retrouver du travail en Belgique, l'après-midi est occupé au jardinage. L'activité permet de s'occuper les mains et de se vider la tête.