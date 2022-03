Interpellation d'un pique-assiette wallon connu: il était en train de manger dans un restaurant en Flandre

La police locale de la zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Bree, Bocholt) a interpellé mardi après-midi, dans une brasserie à Genk, un pique-assiette wallon de 40 ans. L'homme n'en était pas à son coup d'essai. Une vérification de la police a révélé que l'homme avait déjà commis 225 infractions similaires, a précisé mercredi la police.





Dans la brasserie de Genk, il a consommé deux plats principaux et onze boissons pendant trois heures. Lorsque le gérant lui a présenté l'addition, l'homme n'a pas pu payer car il n'avait pas de portefeuille sur lui. La police a été appelée et a emmené l'homme au poste de police pour l'interroger. C'est là que son dossier a été révélé.