Joe Biden à Bruxelles - Le président américain est arrivé à Bruxelles pour participer à trois sommets

(Belga) Air Force One, le Boeing 747 transportant le président américain Joe Biden venant à Bruxelles pour trois réunions internationales consacrées à la guerre menée en Ukraine par la Russie, s'est posé mercredi vers 21h05 à l'aéroport de Zaventem, ont constaté des journalistes de l'agence Belga.

M. Biden, en provenance directe de Washington, devait dans la foulée être accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Alexander De Croo. Son appareil s'est posé au milieu d'un imposant dispositif de sécurité comprenant un hélicoptère de la police fédérale orbitant dans le ciel au-dessus de l'aéroport et des hommes en armes postés près de l'emplacement où se trouvait la presse. M. Biden doit participer jeudi à trois sommets - de l'Otan et du G-7 puis se joindre aux chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Union européenne - qui seront dominés par l'invasion de l'Ukraine lancée par la Russie le 24 février dernier. Le président américain se rendra ensuite vendredi et samedi en Pologne, un pays en première ligne dans le conflit ukrainien, selon le programme publié par la Maison Blanche. (Belga)