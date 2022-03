Joe Biden à Bruxelles: des embarras de circulation sont à prévoir

Air Force One, le Boeing 747 transportant le président américain Joe Biden venant à Bruxelles pour trois réunions internationales consacrées à la guerre menée en Ukraine par la Russie, s'est posé mercredi vers 21h05 à l'aéroport de Zaventem.

Le président américain Joe Biden est arrivé à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles mercredi soir vers 21h45 avec sa voiture blindée "The Beast" (La Bête) et une longue colonne de voitures. Ce jeudi, il participera notamment aux sommets de l'OTAN et de l'UE pour discuter de la situation en Ukraine. Compte tenu de cette visite exceptionnelle, des embarras de circulation sont à prévoir. Plusieurs axes sont fermés à la circulation.

Le tunnel OTAN non loin du siège de l'Alliance à Evere, est actuellement fermé à la circulation dans les deux directions, communique jeudi avant 06h00 Info-trafic de Bruxelles Mobilité, sur Twitter.

Les alentours de l'ambassade sont également fermés à la circulation. C'est le cas d'une partie du parc de Bruxelles, la rue Ducale et la partie piétonne du boulevard du Régent.

Le rond-point Schuman sera inaccessible à partir de midi, tout comme une partie de la rue de la Loi et la rue Froissart.

Comme le rappelle la zone de Police Bruxelles Capitale-Ixelles, des dérogations à ces périmètres de sécurit sont possibles pour :

les délégations officielles, avec une accréditation de l’organisateur et/ou des services de police

les services de police et de sécurité

les habitants après une contrôle opéré par les services de police – un dispositif hospitalité sera mis en place à cet effet

pour des raisons de sécurité, toutes les personnes devront être en possession d’une pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport)

Les stationnements restent interdits en surface sur des zones préalablement définies durant la durée de passage du président américain.

Les transports en commun seront également perturbés, certaines stations étant fermées. Tous les détails sont à retrouver sur le site internet de la Stib.