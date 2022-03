Les prix des locations de gîtes augmentent: "Les charges ont doublé voire triplé"

Le séjour en famille à la côte, le week-end en Ardennes... Si vous êtes adepte de la location de gîtes, la facture risque d'être beaucoup plus salée que d'habitude. La faute, encore une fois, à la flambée des prix de l'énergie. Elle coûte cher aux propriétaires et beaucoup se retrouvent à devoir augmenter leurs tarifs.

Victor Larue est propriétaire de gîtes en Wallonie, et pour lui, augmenter les tarifs devient inévitable. "Quand on a une habitation ou une piscine à chauffer, les prix des charges ont augmenté du double voire du triple... Le coûts doivent se répercuter quelque part, et ce sera dans le coût de la location du gîtes", explique-t-il.

Cette répercussion des coûts est redouté par le propriétaire qui a peur de voir de chuter son nombre de visiteurs. "Certaines personnes ne pourront plus voyager comme ils le veulent, ils ne pourront plus aller en vacances et louer des gîtes comme ils le faisaient avant, cela risque d'impacter fortement le tourisme"

Une augmentation généralisée

Mais malgré cette crainte, Victor n'est pas le seul à augmenter ses tarifs. "On constate depuis quelques semaines qu'on a quasiment tous les jours des demandes de modifications des tarifs, bien souvent liés à ces charges", confirme Khévyn Torres, chargé de communication à la Fédération des gîtes de Wallonie.

"Au niveau du calcul des charges qui sont payées par les clients des gîtes, elles sont calculées en fonction de l'évolution du prix de l'énergie. Soit le montant des charges est inclus dans le montant de séjour, soit c'est un forfait au séjour, ou encore, cela peut être calculé en fonction de la consommation. Si l'énergie augmente, indéniablement le prix du séjour peut s'en faire ressentir" explique Khevyn Torres.

En effet, pour les propriétaires de gîtes, les charges de gaz et d'électricité sont 40% plus élevées qu'avant.