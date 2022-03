Un sommet de l'Otan réunit 30 chefs d'Etat à Bruxelles: quelles sont les décisions attendues?

Un sommet de l’Otan, réunissant les 30 chefs d’Etat et de gouvernements des pays-membres, ce tient ce matin (9h) au siège de l’organisation à Bruxelles. Ce sommet extraordinaire sera entièrement dédié à la guerre en Ukraine.

Au cours de ce sommet, plusieurs décisions attendues :

Renforcement des forces militaires dans les pays membres de l’Est, tous limitrophes de l’Ukraine (la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Slovaquie)

Appui supplémentaire aux forces ukrainiennes pour qu’elles puissent se prémunir d’attaques chimiques, nucléaires, biologiques, radiologiques et de piratage informatique

Discussions autour de nouvelles sanctions à l’égard de la Russie

De leur côté, les autorités ukrainiennes ont appelé les pays de l’OTAN à leur livrer des armes offensives (notamment des missiles moyenne portée) pour avoir de vrais moyens de dissuasion contre la Russie.

Le président Zelensky aura l’occasion d’en faire part directement aux dirigeants des pays membres de l’OTAN, puisqu'une intervention du président ukrainien par vidéoconférence au cours du sommet est prévue. Mais l’OTAN ne souhaite pas faire basculer ce conflit en une guerre Russie contre OTAN. Ce sont donc plutôt des moyens de défense (système de défense anti-aérienne) qui pourraient être livrés aux Ukrainiens.

À côté de ce sommet de l’OTAN, un sommet de l’Union Européenne (les 27 chefs d’Etat et de gouvernements) et un G7 (les chefs d’Etats et de gouvernement des 7 pays les plus industrialisés du monde) débattront eux aussi de ce conflit ukrainien. À noter que le sommet entraînera des perturbations sur les routes dans la capitale.