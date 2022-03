Prévisions météo: cette fin de semaine va être magnifique

Ce jeudi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec parfois la formation de quelques petits cumulus dans l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes Fagnes à 18 degrés en plaine, sous un vent faible à variable, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).



Ce soir et cette nuit, le ciel sera pratiquement serein, à l'exception d'un peu de brume possible localement, surtout dans le nord du pays. Les minima varieront entre -3 degrés sur les hauteurs et 0 à 5 degrés ailleurs. Vendredi et samedi, nous profiterons encore de belles journées lumineuses avec un thermomètre qui atteindra les 17 degrés.

Ce vendredi, après un début de journée frais avec localement la brume ou quelques bancs de brouillard matinaux (notamment sur le nord du pays), le temps sera à nouveau ensoleillé. L'après-midi, quelques nuages cumuliformes inoffensifs se développeront par endroits. A la côte, l'atmosphère pourrait rester brumeuse avec éventuellement quelques nuages bas. Les maxima seront compris entre 12 ou 13 degrés au littoral ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 17, voire encore 18 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de nord à nord-est. Samedi, le temps restera sec et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 11 ou 12 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 16 ou 17 degrés dans le centre. Le vent sera faible à généralement modéré d'est à nord-est; à la côte, il deviendra modéré à assez fort l'après-midi. Dimanche, le vent, faible à modéré, reviendra au secteur nord à nord-est et amènera de l'air plus humide en provenance de la mer du Nord vers nos régions. La journée devrait donc débuter sous les nuages bas avec un risque de brouillard sur le nord du pays; en cours de journée, les éclaircies y gagneront du terrain. Le temps restera par contre ensoleillé sur le sud du pays. Les maxima seront compris entre 11 et 13 degrés sur la plupart des régions; ils pourrait toutefois atteindre 15 ou 16 degrés en Lorraine belge, mais rester sous la barre des 10 degrés à la côte.