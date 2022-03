Radios Ukraine a permis de récolter près de 7 millions d'euros !

L’action menée mercredi 23 mars par 12 radios francophones belges a eu un impact considérable et permis de faire passer le compteur du Consortium Ukraine 1212 de 17.778.000 € à 24.404.877 €.

Durant toute la journée, les équipes de Bel RTL, Chérie, Classic 21, DH Radio, FUN Radio, La Première, Musiq3, Nostalgie, NRJ, Radio Contact, Tipik et VivaCité se sont mobilisées sous la bannière Radios Ukraine avec un seul objectif : animer l’élan de solidarité, à travers leurs programmes respectifs, pour venir en aide aux Ukrainiens et aux ONG mobilisées sur place. Objectif pleinement atteint grâce à la générosité des auditeurs qui auront toute la journée tendu l’oreille pour tendre la main.

Les fonds récoltés permettront d’aider les équipes humanitaires qui viennent en aide à la population en Ukraine et dans les pays limitrophes. Radios Ukraine a été une formidable initiative. Grâce à cette action conjointe des médias radio francophones, l’énorme élan de solidarité en faveur des populations ukrainiennes a été mise à l’honneur. Cela a été aussi l’occasion d’expliquer au public les besoins humanitaires en Ukraine et à ses frontières, ainsi que l’action sur le terrain des organisations membres du Consortium 12-12", explique Gilles Van Moortel, Coordinateur du Consortium 1212.

L’action de récolte de dons se poursuit. Les dons peuvent être effectués à l’Appel Ukraine 12-12 via le numéro de compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via le site internet 1212.be.