Le président américain est arrivé au siège de l'Otan

Le président américain Joe Biden est arrivé mercredi peu avant 10h00 au siège de l'Otan, à Bruxelles, à l'occasion du sommet extraordinaire qui rassemble les 30 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Alliance.

Accueilli par le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, M. Biden n'a pas souhaité faire de commentaire, malgré les appels des journalistes. D'autres chefs d'Etat et de gouvernement se sont par contre exprimé lors de leur arrivée au sommet. Ils ont unanimement condamné la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné les agissements de la Russie et a une fois de plus insisté sur la nécessité de renforcer les sanctions contre la Russie. "La ligne rouge de la barbarie a été franchie. Nous devons nous consulter afin de voir ce que l'on peut faire pour un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Un renforcement des sanctions (envers le Kremlin) est nécessaire. Plus nous les renforcerons, plus nous pourrons venir en aide au régime ukrainien", a-t-il déclaré. De son côté, la présidente slovaque Zuzana ?aputová a également rappelé le soutien de son pays à Kiev. "La Slovaquie accueille des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens", a-t-elle dit. Elle s'est dit "très heureuse que des nouveaux groupements tactiques de l'Otan soient déployés dans quatre pays membres, dont le mien."