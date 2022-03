Un adolescent tué à coups de couteau près d'une fête foraine au Mans

Un jeune homme de 16 ans a été tué de plusieurs coups de couteau mercredi soir aux abords d'une fête foraine au Mans et trois personnes ont été placées en garde à vue, a-t-on appris jeudi auprès du parquet.



Selon le procureur de la République du Mans Delphine Dewailly, la police est intervenue mercredi en début de soirée aux abords de la fête foraine située dans la zone d'activité du Panorama, "après avoir été alertés de ce qu'un jeune homme aurait reçu plusieurs coups de couteau".



"Ce jeune homme, âgé de 16 ans, est décédé sur les lieux, malgré les soins prodigués par les pompiers rapidement sur place", a indiqué la magistrate.



"Trois personnes susceptibles d'être impliquées dans la scène ont été immédiatement interpellées et font l'objet d'une mesure de garde à vue", a-t-elle ajouté sans plus de précisions.



Selon la magistrate, "une enquête judiciaire du chef de meurtre est ouverte" et a été confiée conjointement à la Direction territoriale de la police judiciaire d'Angers et au commissariat de police du Mans.



L'autopsie de la victime sera réalisée dans la journée de jeudi, précise la procureure. Ouverte depuis le 19 mars, la fête foraine du Mans est prévue jusqu'au 3 avril.