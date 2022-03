Encore quelques journées printanières

(Belga) Le soleil brillera généreusement, ce jeudi après-midi, seuls quelques petits cumulus décoratifs flâneront dans le ciel, notamment près de la Côte et sur l'extrême nord du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible de secteur nord. A la Côte, il deviendra modéré suite à un effet de brise de mer, ce qui devrait maintenir les températures sous la barre des 16 degrés.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. L'atmosphère deviendra parfois brumeuse, surtout en Flandre et dans les vallées de l'Ardenne, où quelques bancs de brouillard seront possibles à l'aube. Les minima se situeront entre -4 au sud du sillon Sambre et Meuse et 4 degrés ailleurs. La journée de vendredi débutera dans la fraicheur, mais ensuite le temps sera à nouveau ensoleillé, avec quelques cumulus par endroits l'après-midi. Les températures amorceront un léger recul, avec des maxima de l'ordre de 12 à 17 degrés en plaine, sous un vent modéré. Samedi, le temps restera sec et assez lumineux. Quelques nuages cumuliformes pourront se former l'après-midi, principalement dans la moitié nord du pays. Les maxima, encore doux pour la saison, seront compris entre 12 degrés sur les sommets de l'Ardenne et à la mer, et 18 degrés en Campine. Dimanche sonnera la fin d'une belle semaine printanière, davantage de champs nuageux nous parviendront par le nord. (Belga)