Schaerbeek: une grand-mère et sa petite fille hospitalisées pour des brûlures à l'huile

(Belga) Une femme et sa petite fille approchant de la majorité ont été hospitalisées jeudi après-midi pour des brûlures aux premier et second degrés après avoir essayé d'éteindre un récipient contenant de l'huile, qui avait été oublié sur le feu, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. L'intervention a eu lieu rue Frans Binjé à Schaarbeek vers 13h30.

C'est en essayant d'éteindre l'huile en feu et en bougeant le récipient que la femme s'est brûlée aux jambes et aux pieds. Sa petite-fille a quant à elle été brûlée aux bras, aux mains et au visage. Elles ont toutes les deux été transportées à l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek. Walter Derieuw rappelle qu'il ne faut jamais laisser sans surveillance de l'huile sur le feu et que, si elle s'enflamme, il ne faut surtout pas tenter de l'éteindre avec de l'eau. Il préconise d'utiliser une couverture anti-feu ou un torchon humide. Il conseille de plus de couper l'alimentation de la plaque au gaz ou électrique, de ne pas bouger la casserole, d'évacuer la cuisine et d'appeler les secours via le numéro 112. (Belga)