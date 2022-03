Assises Tongres - Rico Castignani reconnu coupable de l'assassinat de sa compagne Inge Verstappen

(Belga) Rico Castignani (60 ans) a été reconnu coupable jeudi soir, après environ quatre heures de délibération, de l'assassinat de sa compagne Inge Verstappen (55 ans) par le jury de la cour d'assises de Tongres. La commerçante avait été tuée le 3 septembre 2018 de deux coups de couteau dans le cou au domicile du couple, situé dans la Hoenderbroekstraat à Lanaken.

Rico Castignani et Inge Verstappen étaient en couple depuis 35 ans. Depuis l'été 2017, leur relation s'était dégradée. La victime se plaignait de l'agressivité de son compagnon et était éprise d'un autre homme. Elle avait annoncé à l'accusé qu'elle souhaitait le quitter et l'avait également informé, le jour de son décès, qu'elle avait pris rendez-vous chez le notaire pour la vente de la maison. Un ami avait déclaré qu'Inge Verstappen craignait que Rico Castignani la tue si elle le quittait. Rico Castignani a porté à la victime deux coups de couteau de près de dix et cinq centimètres de profondeur dans la gorge. Inge Verstappen s'est vidée de son sang alors qu'elle aurait eu une chance de survivre si elle avait reçu immédiatement l'aide nécessaire. Les débats sur la peine débuteront demain/vendredi à 10h00. Rico Castignani risque l'emprisonnement à perpétuité. (Belga)