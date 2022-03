Zelensky remercie les Européens tout en leur demandant d'en faire plus

(Belga) À l'issue de leur entretien avec le président des Etats-Unis Joe Biden, jeudi au sommet de Bruxelles, les Vingt-sept poursuivaient en soirée leurs discussions sur l'Ukraine. Ils se sont entretenus par visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comme ils l'avaient déjà fait il y a un mois jour pour jour, lors d'un sommet extraordinaire de l'UE quelques heures après le début de l'assaut russe.

En une dizaine de minutes, M. Zelensky a témoigné de la situation sur le terrain et de la souffrance du peuple ukrainien face à l'agression russe. Il a répété ses remerciements pour les importantes sanctions édictées par l'UE contre la Russie, mais demandé aussi que l'Union en fasse davantage, a-t-on appris à bonne source. Volodymyr Zelensky a souligné la nécessité de sanctions supplémentaires, notamment dans le domaine de l'énergie. Des États membres comme la Pologne et les pays baltes plaident pour un embargo de l'UE sur les importations de gaz et de pétrole russes, mais d'autres pays, Allemagne en tête, y sont opposés. "Un embargo aurait un effet dévastateur sur l'économie européenne et je pense que ce n'est pas nécessaire", avait indiqué le Premier ministre belge Alexander De Croo, en arrivant à la réunion. Il souligne que "les sanctions doivent avoir plus d'impact du côté russe que du côté européen". "On n'est pas en guerre avec nous-mêmes, on ne va pas prendre des sanctions qui nous affaiblissent d'une manière non nécessaire." Il est toutefois probable que les chefs d'État et de gouvernement donnent ce soir des orientations pour bloquer les possibilités de contourner les mesures des quatre premiers trains de sanctions et pour mettre complètement en œuvre ces derniers. Le Haut représentant Josep Borrell a fait part de son espoir de voir les dirigeants européens donner des orientations sur "de nouvelles sanctions individuelles et sectorielles". (Belga)