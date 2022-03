Grève mondiale pour le climat - Nouvelle grève mondiale pour le climat vendredi, y compris en Belgique

(Belga) Une nouvelle action pour dénoncer l'inertie face aux changements climatiques, organisée par le mouvement international Fridays For Future, aura lieu ce vendredi dans plus de 80 pays, dont la Belgique, sous la devise "#PeopleNotProfit" ("Les gens, pas le profit"). Les personnes mobilisées réclameront à l'occasion de cette grève mondiale de véritables mesures pour le climat.

"Le scénario catastrophique dans lequel nous vivons est le résultat de siècles d'exploitation et d'oppression par le biais du colonialisme, de l'extractivisme et du capitalisme, un modèle socio-économique essentiellement défectueux qui doit être remplacé de toute urgence", dénonce Fridays For Future, qui demande des réparations. Selon les activistes, il faut répondre aux demandes des communautés indigènes et marginalisées, qui exigent notamment la restitution de leurs terres et l'octroi de ressources aux personnes les plus touchées par les conséquences de la crise climatique. "Il s'agit de planifier une redistribution de la richesse mondiale, de la technologie et de l'information, ainsi que du pouvoir politique du Nord vers le Sud", explique le mouvement initié à l'été 2018 par la jeune Suédoise Greta Thunberg. Ce vendredi, sous l'impulsion de la branche belge Youth For Climate, une marche partira à 13h30 de la gare centrale de Bruxelles pour rejoindre la gare du Midi. "Cette fois-ci, quand les jeunes descendront dans la rue, ils ne se contenteront pas de revendiquer. Ils ont l'intention de créer des réseaux plus larges de solidarité, d'empathie et de soins réciproques, pour privilégier la vie avant l'argent." (Belga)