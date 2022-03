Invasion de l'Ukraine - De nombreux concerts prévus dès ce vendredi dans le cadre de "Classical Music for Ukraine"

(Belga) L'Orchestre philharmonique royal de Liège, Bozar, le Concertgebouw Brugge, le Muziekcentrum De Bijloke, De Singel, Flagey et l'Opéra ballet Vlaanderen se sont associés pour organiser "Classical Music for Ukraine", une série de concerts caritatifs qui se dérouleront dès ce vendredi jusqu'à mardi prochain dans différentes villes du pays.

Sont au programme des œuvres et prestations d'Alain Platel, Vilde Frang, Herbert Schuch, Daan Vandewalle, Youth Orchestra Flanders, Anu Tali, Liebrecht Vanbeckevoort, Andreas Staier, Fazil Say et Alexandre Kantorow. La violoniste norvégienne Vilde Frang, accompagnée du pianiste Herbert Schuch, présentera par exemple ce vendredi, sur la scène de Flagey, la Sonate pour violon n°1 en sol majeur, op. 78 de Brahms, la Fantaisie en do majeur de Schubert et enfin la sonate pour violon n°1 de Bartók. Alexandre Kantorow y interprétera quant à lui des pièces de Liszt, Skriabine et Schumann lundi. Fazil Say jouera dimanche des œuvres de Händel, Beethoven et Schubert à la Salle philharmonique de Liège, tandis que Daniel Müller-Schott exécutera mardi la première et la dernière des Six Suites pour violoncelle de Bach dans le cadre intimiste du Conservatoire de Bruxelles. De son côté, le chorégraphe Alain Platel confrontera sa compagnie à la puissance d'un choeur d'opéra dans C(h)oeurs 2022 à l'Opera ballet Vlaanderen vendredi. La programmation complète de l'événement "Classical Music for Ukraine" se trouve sur les sites internet des institutions culturelles participant au projet. Les bénéfices de l'ensemble des représentations seront reversés au Consortium 12-12, le consortium belge pour les situations d'urgence, qui récolte actuellement des fonds pour aider la population ukrainienne. (Belga)