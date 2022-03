Météo - Nouvelle journée ensoleillée vendredi

(Belga) La journée de vendredi sera à nouveau ensoleillée avec des maxima compris entre 12 et 18 degrés, annonce l'Institut royal météorologique.

En tout début de journée, le temps sera cependant frais et un risque de brume ou de bancs de brouillard n'est pas exclu, notamment dans le nord du pays et dans les vallées de l'Ardenne. Le temps sera ensuite à nouveau ensoleillé avec, l'après-midi, possibilité de quelques cumulus par endroits. Les températures seront encore en léger recul, avec des maxima de 12 ou 13 degrés en Hautes-Fagnes à 17 ou 18 degrés en plaine, sous un vent devenant généralement modéré de nord-est. A la Côte, sous l'effet d'une brise de mer, le vent s'orientera au secteur nord à nord-est avec, par conséquent, un temps sensiblement plus frais que dans l'intérieur des terres (maxima de l'ordre de 13-14 degrés). Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera généralement serein avec parfois la formation de brume localement. Les minima seront compris entre -3 degrés dans les vallées des Hautes-Fagnes et +3 ou +4 degrés dans les grandes agglomérations du centre.. (Belga)