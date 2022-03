Drame de Strépy-Bracquegnies: les funérailles de 3 membres d'une même famille se déroulent aujourd'hui

Cinq jours après le drame de Strépy-Bracquegnies, l'heure est au recueillement. Ce vendredi, les funérailles de 3 membres d'une même famille sont organisées.

Michelina, son mari Mario et son frère Salvatore ont perdu la vie dimanche dernier. Tous les trois se trouvaient dans la rue des Canadiens à l'occasion du ramassage des gilles du carnaval de Strépy-Bracquegnies, lorsqu'une voiture circulant à vive allure les a percutés.

Les familles des victimes se rassembleront ce matin à La Louvière. Elles se rendront ensuite à l'église de Saint-Antoine de Bouvy où auront lieu des funérailles. Six personnes ont perdu la vie.

Une audience prévue aujourd'hui

Côté judiciaire, l'homme qui a renversé ces 6 personnes comparait ce matin devant la chambre du conseil. L'audience est prévue dès 9h du matin pour déterminer si l'inculpé, Paolo F., doit rester en détention préventive.

Il est actuellement incarcéré à la prison de Tournai. La chambre du conseil doit déterminer si ces raisons sont encore valables en attendant le procès. Paolo peut être maintenu en détention préventive pour des raisons d'ordre public. On devrait connaître la décision dans la journée. Pour rappel, le conducteur du véhicule est inculpé pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires.