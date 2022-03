Les îles Fidji lèveront la quarantaine le 7 avril

(Belga) Les îles Fidji lèveront les mesures de quarantaine à partir du 7 avril, a annoncé vendredi le ministre des Finances, Aiyaz Sayed-Khaiyum.

M. Sayed-Khaiyum a expliqué qu'à partir de cette date, les citoyens, résidents et visiteurs des Fidji entièrement vaccinés n'auront plus qu'à se soumettre à un test antigénique rapide dans les 24 heures après leur arrivée dans le pays. "Toute personne, d'où qu'elle vienne, peut venir aux Fidji tant qu'elle est vaccinée. La chose la plus importante sur laquelle nous insistons, c'est que les visiteurs doivent être vaccinés", a déclaré le ministre au média FBC. A partir de samedi, le port du masque deviendra facultatif et les lieux accueillant du public - dont les stades - pourront opérer à pleine capacité. La distanciation entre les personnes ne sera plus requise non plus. Près de 64.000 cas d'infection au coronavirus ont été confirmés dans l'archipel, qui compte environ 900.000 habitants. Plus de 830 personnes sont décédées en lien avec le covid-19 depuis le début de l'épidémie. (Belga)