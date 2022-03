12 camions pleins de dons pour l'Ukraine coincés sur le parking du Heysel: "On n'a pas assez d'argent pour payer l'essence"

Un appel aux dons lancé pour payer l’essence de camions humanitaires pour l’Ukraine.

12 camions sont pleins et prêts à partir pour l’Ukraine pour acheminer des dons. Mais un problème de taille les retient bloqués sur le parking du Heysel : le prix de l’essence.

Sergiy est le coordinateur de l’asbl 'Brussel Aid For Ukraine' qui organise ce transport. Il raconte que la quantité de dons récoltés pour les Ukrainiens était plus importante que prévu. "À ce moment-là, j’étais obligé de trouver plus de camions". Seulement, qui dit plus de camions dit aussi plus d’essence à payer pour leur faire faire l’aller-retour. "On n’a pas assez d’argent pour payer tous les camions qui sont actuellement au Palais 11. C’est pour ça que je cherche encore des dons et du sponsoring."

Sergiy a donc créé une page Facebook afin "d’expliquer et montrer aux gens ce qu’on fait ici."

Les informations sont disponibles sur le site du Palais 11.

Celles et ceux qui souhaite aider l'asbl peuvent faire un don au numéro de compte BE05 0689 4463 9375.