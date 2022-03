4 membres d'une famille se seraient jetés d'un immeuble en Suisse: "Ils avaient l'air assez mystérieux", confie une voisine

Près de douze heures après un drame ayant coûté la vie à quatre Français résidant à Montreux, les enquêteurs suisses cherchaient à comprendre pourquoi cette famille s'est "visiblement" jetée jeudi du 7e étage de son immeuble alors que des gendarmes venaient de frapper à la porte.



Sous réserve d'une identification formelle encore en cours, le père âgé de 40 ans, son épouse de 41 ans, la soeur jumelle de celle-ci et la fille du couple, âgée de 8 ans, sont les quatre personnes décédées. Un cinquième membre de cette famille dont le nom n'a pas été divulgué, un adolescent de 15 ans, a été hospitalisé dans un état grave.

Une famille "secrète"



Les raisons de ce drame familial, qui s'est produit peu après l'aube, restent à éclaircir. Une enquête a été ouverte. A ce stade, la présence d'une autre personne dans l'appartement au moment des faits a pu être exclue. Les gendarmes s'étaient rendus sur place pour un problème de scolarisation de l'adolescent, selon la police.

Nos confrères de RTL France ont pu recueillir le témoignage d'Isabelle, l'une des voisines de la famille. Elle parle d'une famille "secrète". "Ils refusaient de monter avec nous dans les ascenseurs, ils ne nous disaient pas forcément bonjour, ils ne voulaient pas bavarder, parler de la journée... Ils avaient l'air assez mystérieux", confie-t-elle. Avant d'ajouter: "Ils baissaient les yeux, ils chuchotaient un 'merci' quand je leur tenais la porte, ils étaient très froids".

Des circonstances à éclaircir

Les corps de 4 membres de la famille ont été retrouvés vers ce jeudi au pied de l'immeuble, situé à environ 20 mètres du célèbre Casino Barrière de Montreux et du Restaurant Le Fouquet's.



Dans l'après-midi, des policiers ont retiré les dernières barrières se trouvant sur place. Un peu plus tard, un bouquet de fleurs blanches dans un vase a été déposé près d'un palmier au pied de l'immeuble, théâtre de ce quadruple décès, a constaté une journaliste de l'AFP.



"Il est trop tôt pour dire exactement ce qui s'est passé et quel a été le rôle des différentes personnes impliquées dans ce drame", a également indiqué M. Sauterel.



Selon la Tribune de Genève, les deux soeurs étaient médecins. La mère, dentiste, avait exercé dans le nord-ouest de Paris. Sa soeur, ophtalmologue, formée à Paris et à Nancy, est ancienne cheffe de clinique universitaire aux Hôpitaux universitaires de Genève. Selon des témoignages recueillis par le journal, le père travaillait à la maison, "visiblement dans le commerce".