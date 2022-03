Ciney prend l'accent wallon: des expressions en dialecte fleurissent sur les vitrines

C'est toute la Ville de Ciney qui a pris l'accent wallon. Les passants et Cinaciens peuvent découvrir des phrases en wallon dans toute la ville. Près des poubelles (des phrases qui incitent à jeter les déchets au bon endroit) et aussi sur les vitrines des commerçants. Beaucoup d'entre eux ont accepté qu'un artiste vienne décorer leur vitrine avec une petite phrase en wallon, accompagnée de sa traduction. Ainsi, sur la vitrine d'un restaurant cambodgien, on peut lire "Ca m’fait gletter l’minton", autrement dit, ça me met l’eau à la bouche. "On a également la fameuse phrase 'Ciney dit oyi', c'est-à-dire 'Ciney dit oui aux langues régionales', qui apparaît du côté de l'Hôtel de ville", explique Coline Dubois, responsable communication de la ville de Ciney

Cette action fait partie d’un festival qui permettra à terme à Ciney de décrocher un label de promotion des langues régionales.