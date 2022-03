L'Ukraine demande à l'UE de fermer ses frontières avec la Russie et le Bélarus

(Belga) L'Ukraine a demandé vendredi à l'Union européenne de fermer ses frontières avec la Russie et le Bélarus, pays allié de Moscou dans l'invasion menée par l'armée russe en Ukraine depuis un mois.

"Le ministère des Infrastructures propose à l'UE de bloquer complètement les liaisons terrestres et maritimes avec la Russie et le Bélarus", a indiqué le ministère ukrainien sur Telegram, jugeant ces "mesures nécessaires" pour "arrêter la fourniture au pays agresseur de biens à double usage pouvant être utilisés à des fins militaires". Le ministère a aussi exhorté les Vingt-Sept à "bloquer le transport de biens et de personnes" vers la Russie et le Bélarus "via le territoire de l'UE et à travers ses frontières", précisant avoir "envoyé" une "requête officielle à la Commission européenne". La fermeture des frontières entre l'UE d'une part et la Russie et le Bélarus d'autre part représenterait un renforcement des restrictions déjà mises en place par les Occidentaux depuis le début du conflit russo-ukrainien il y a un mois. Selon Kiev, cela permettrait d'"accroître la pression économique" sur Moscou et Minsk, car "les entreprises russes trouvent des moyens de contourner" les multiples sanctions économiques imposées par l'UE. (Belga)