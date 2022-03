Blouson en cuir, lunettes de soleil: Kim Jong Un met en scène "le tir du plus gros missile balistique intercontinental"

Blouson en cuir, lunettes de soleil et un immense missile, c'est avec une mise en scène hollywoodienne mais quelque peu datée que les médias d'État nord-coréens ont annoncé vendredi le tir du plus gros missile balistique intercontinental (ICBM) jamais lancé par Pyongyang.



Sur cette vidéo, le leader Kim Jong Un s'avance d'un pas assuré vers la caméra, flanqué de généraux, alors qu'ils se préparent au tir du missile Hwasong-17 -- le premier test d'ICBM par Pyongyang depuis 2017. Sur une musique empreinte de suspense, la caméra saute entre deux généraux et Kim Jong Un, tous regardant leur montre.

Puis, au ralenti, le dirigeant enlève ses lunettes de soleil et fait un signe de la tête, en signe de feu vert pour que les soldats avancent l'énorme missile et le mettent en position de tir.

La séquence, qui a déjà été détournée et parodiée sur les réseaux sociaux - fait ensuite un gros plan sur le missile. Puis, vient le compte à rebours jusqu'à ce que des soldats crient "feu!" et que quelqu'un presse sur le bouton de lancement après un insoutenable suspense.

Pour Cheong Seong-chang, du Centre d'études sur la Corée du Nord de l'Institut Sejong, le style de la vidéo montre que Pyongyang a de plus en plus confiance en ses capacités militaires. "Ils ont pris de l'assurance dans leur puissance militaire au point de se sentir à l'aise pour en faire un film", a-t-il déclaré à l'AFP.