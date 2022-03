Qualifications Mondial 2022 - La RD Congo et le Maroc partagent

(Belga) Au Stade des Martyrs à Kinshasa, la RD Congo, réduit à dix suite à l'exclusion de Glody Ngonda (86e) et le Maroc ont partagé l'enjeu 1-1 en match aller du 3e et dernier tour des qualifications de la zone Afrique en vue du Mondial 2022 de football. Le match retour est prévu le 29 mars au Stade Mohammed V de Casablanca. Le vainqueur de ce double duel sera qualifié pour la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre).

Yoane Wissa (12e, 1-0) a donné l'avantage aux visités et le Gantois Tarik Tissoudali a égalisé pour les Lions de l'Atlas à la 76e minute. La première période a été largement dominée par les Congolais face à des Marocains, régulièrement battus dans les duels aériens. Certes, les Lions de l'Atlas ont eu la possession du ballon, mais ils n'ont pas cadré un de leurs trois tirs au but. Quant aux Léopards, ils ont eu besoin d'un tir cadré sur deux pour prendre les devants. En seconde période, le Maroc s'est montré moins tendre et aurait revenir à la marque si Ryan Mmaee (ex-Standard), avait transformé un penalty (54e). Par contre, Tissoudali, qui était monté au jeu (70e), a égalisé d'une belle remise de la poitrine (76e, 1-1). Chez les Congolais, Samuel Bastien (Standard) était titulaire, Théo Bongonda (75e) et Merveille Bokadi (88e) sont montés au jeu. Dans l'autre camp, Selim Amallah a été remplacé à la 90e. De nombreuses connaissances du championnat de Belgique ont participé à ce duel: Chancel Mbemba, Christian Luyindama, Edio Kayembe, Dieumerci Mbokani, Yannick Bolasie et Paul-José Mpoku avec les Congolais et les frères Rayn et Samy Mmaee avec les Lions. . (Belga)