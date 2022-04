Eddy se chauffe encore au charbon, mais son prix augmente: pourra-t-il avoir une aide financière aussi ? "Je n'ai pas les moyens de faire les travaux pour mettre du mazout"

Face à la hausse des prix de l'énergie, des aides ont été octroyées pour soulager les ménages. C'est le cas des utilisateurs de mazout, ou du gaz. Pourtant, certains Belges, comme Eddy, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, se sentent oubliés. Cet habitant de Saint-Denis, dans la province de Namur, se chauffe encore au charbon. Lui aussi, doit faire face à l'augmentation du prix de son chauffage.

Eddy est l'un des 40.000 Belges se chauffant encore au charbon. Ce cinquantenaire a récupéré la maison familiale, alors que son père était livreur de charbon : "En rachetant la maison, je n'ai pas mis les frais de mettre du gaz ni le mazout" nous a-t-il expliqué. Mais le charbon est un carburant qui plait bien à ce frigoriste pour chauffer sa maison, "c'est une bonne chaleur que j'aime bien à laquelle je suis habitué".

Malheureusement pour lui, depuis quelque temps le prix du charbon, lui aussi, augmente. Eddy a constaté une différence de "plus de deux euros" par sac, par rapport à 2017. Il a l'habitude d'acheter deux palettes de sacs de charbon, ils coutaient jadis 9,99€ chacun, aujourd'hui ils sont à 12€, cette augmentation se fait ressentir sur son portefeuille. En 2017, Eddy a payé 759 euros pour deux tonnes, cette année, il devra débourser 959 euros.

Ce changement est d'autant plus problématique pour Eddy, qu'il ne peut plus travailler depuis un an, à cause d'une opération du genou : "Évidemment j'ai gagné beaucoup moins, et mes congés payés vont être diminués aussi". À terme, il n'en aura plus, "ce sera un budget que je devrai mettre en place tous les mois, pour arriver aux mêmes 1000 euros vers le mois de juin".

Il n'a pourtant pas le choix : passer à un autre combustible n'est pas une option pour Eddy. "Je n'ai pas les moyens de faire les travaux pour mettre du mazout, et le gaz non plus, puisqu'il faut installer une citerne, et la disposition de ma maison n'est pas vraiment adéquate pour en mettre une".

Eddy est aujourd'hui inquiet, il craint pour ses économies, et souhaiterait bénéficier d'aides, comme les consommateurs de mazout ou de gaz.

Pourquoi le prix du charbon augmente ?

Notre témoin n'est pourtant pas le seul Belge à se chauffer au charbon. Selon Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants (BRAFCO) : "Il y a encore entre 70 à 80.000 tonnes de consommation annuelle par les ménages. Ça représente, avec une consommation de 2 tonnes par an, environ entre 35.000 et 40.000 en Belgique, qui se chauffent encore au charbon".

Claude, directeur d'une entreprise de livraison de charbon, est aussi témoin de l'augmentation de son prix. Parmi ses frais, il y a : "le charbon, le transport, les kilomètres de camion, ça devient très difficile de travailler". Du coup, "on a du mal à répercuter au client, on est tellement gênés de ces augmentations qui sont très élevées" déplore Claude, "on essaye de faire une moyenne avec du stock restant et le nouveau, pour que le client puisse bénéficier d'un prix moyen, et pas du double."

Comment expliquer la hausse de ce carburant pour lequel il y a si peu de demande ? "Une petite partie venait de Russie et d'Ukraine, mais la grosse majorité venait des mines allemandes, mais qui ont fermé, donc ils utilisent le reliquat des stocks restants" explique Olivier Neirynck, mais "il y a encore du charbon anglais qui a des difficultés à arriver" en effet la pénurie se combine à la hausse des prix du carburant : "il y a des difficultés d'approvisionnement et les frais de transports sont plus importants par le bateau". Le coût du transport se traduit donc dans les prix pour le consommateur, Olivier Neirynck tempère : "L'augmentation est nettement différente de ce qu'on a pu connaitre pour le gaz, le mazout ou l'électricité".

Des aides prévues pour les utilisateurs du charbon ?

Malgré le nombre de Belges, comme Eddy, qui utilisent encore régulièrement son charbon, aucune aide n'est prévue pour soulager leurs dépenses. "Le charbon, comme le pétrole lampant, n'est pas éligible pour avoir une aide de l'Etat mais il faut quand même, toute raison garder, voir la fluctuation à la hausse des différents produits, et celle du charbon a été assez minime. Elle ne justifie donc pas une aide substantielle de l'Etat", nuance Olivier Neirynck.