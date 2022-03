Invasion de l'Ukraine - Le centre de commandement des forces aériennes ukrainiennes frappé par des missiles russes

(Belga) Le centre de commandement des forces aériennes ukrainiennes, à Vinnytsia (centre), a été frappé vendredi par une salve de missiles de croisière russes, qui ont provoqué des "dommages significatifs", selon l'armée ukrainienne.

"Les Russes ont tiré six missiles de croisière. Certains ont été abattus par la défense antiaérienne. Les autres ont touché plusieurs bâtiments, causant des dommages significatifs", a annoncé le commandement des forces aériennes sur Telegram. "Les conséquences de cette frappe de missiles par les occupants sont en cours d'évaluation", a ajouté cette source. L'annonce a été accompagnée d'une photo montrant simplement la partie éventrée d'un bâtiment de briques. L'aviation et la défense antiaérienne ont résisté jusqu'ici aux tentatives de l'armée russe de maîtriser le ciel ukrainien, les aviateurs ukrainiens défendant ce dernier "avec une grande dextérité", avait déclaré lundi un haut responsable du Pentagone. La Russie a amplifié ses opérations aériennes et navales face à la résistance des forces ukrainiennes, selon cette source, mais ces opérations ne se manifestent pas par des combats aériens, l'armée de l'air russe tendant à tirer des missiles air-sol sur des cibles ukrainiennes à partir de l'espace aérien russe ou bélarusse. (Belga)