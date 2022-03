Invasion de l'Ukraine - Interpol déploie une mission en Moldavie face à l'afflux de réfugiés

(Belga) Interpol a annoncé vendredi avoir déployé une équipe de support opérationnel en Moldavie à la demande de ce pays qui fait face à un afflux de réfugiés depuis l'offensive russe en Ukraine.

Déployée dans la capitale Chisinau et dans différents camps de réfugiés, cette mission comprenant des experts vise à "fournir un support sur le terrain aux forces de l'ordre et aux agences humanitaires qui gèrent l'important afflux de réfugiés en provenance d'Ukraine", précise l'organisation internationale de coopération policière dans un communiqué. L'équipe envoyée "à la demande du bureau national central (NCB) de la Moldavie" doit notamment "aider à évaluer la situation sur le terrain, en identifiant les besoins pour apporter une formation, une analyse et un support opérationnel pertinents", selon la même source. Interpol indique en effet avoir déjà reçu des "informations sur des trafiquants d'êtres humains et des passeurs attendant à différents passages de frontières pour s'attaquer aux populations vulnérables arrivant d'Ukraine". "Les enfants et les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables" face à ces trafics, alerte l'organisation. "Les criminels profitent de chaque occasion pour augmenter leur profits illicites et tous ceux qui ont afflué à la frontière ukrainienne ce mois-ci n'ont pas tous de bonnes intentions", prévient le secrétaire général d'Interpol Jürgen Stock, cité dans le communiqué. Il n'a pas été possible d'obtenir de détails sur l'effectif et la composition de la mission déployée par Interpol. (Belga)