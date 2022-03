Le conseil de direction de l'UGent approuve la création d'un point de contact externe

(Belga) Le conseil de direction de l'Université de Gand (UGent) a approuvé vendredi soir la création d'un point de contact externe, auquel les étudiants et étudiantes pourront s'adresser en cas d'abus de pouvoir ou de comportements inappropriés à leur égard de la part de professeurs ou de membres du personnel académique, a appris Belga auprès de l'institution.

Ces dernières semaines, la presse a rapporté plusieurs cas de violences au sein de l'UGent et de la KULeuven. Dans un reportage de l'émission Pano diffusé sur la VRT, une vingtaine d'étudiants doctorants ont ainsi témoigné de comportement abusifs ou intrusifs. Le recteur Rik Van de Walle s'en était excusé et avait plaidé, la semaine dernière, pour la mise en place d'une assistance externe. Le conseil de direction, où siègent des représentants du corps professoral, des assistants, du personnel administratif et technique ainsi que des étudiants, a approuvé la mesure ce vendredi soir.