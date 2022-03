Moins de libéraux, plus de communistes: voici à quoi ressemblerait la Chambre si on votait demain

Si on revotait demain pour les élections fédérales, la majorité perdrait un peu de son avance, et on comptabiliserait un groupe de 21 communistes à la chambre.

A quoi ressemblerait la chambre si l'on revotait demain ? C'est l'une des questions que nous vous avons posée pour notre grand baromètre RTL info / IPSOS / LE SOIR. Si demain nous votions pour les élections fédérales, la majorité perdrait un peu de son avance, et le PTB enregistrerait un record à la chambre.

Le parti du Premier (Open VLD) perdrait 5 sièges

En effet, la Vivaldi comptait une majorité de 83 sièges lors de sa formation il y a un an et demi. Elle n’en aurait plus que 79 si on revotait demain. Principale victime, du sondage : l’Open VLD, parti du premier ministre. Cette formation politique perdrait 5 parlementaires.

Un record pour le PTB

Si on revotait demain, le PTB signerait un record : de 12 députés actuellement, le groupe des communistes enverrait 21 élus à la chambre. Ils seraient plus nombreux que les centristes, que les écologistes, et quasi au niveau des libéraux.

Les nationalistes toujours en position de force

La première force du pays serait nationaliste flamande : les députés N-VA et Vlaams Belang seraient 44 à défendre la fin de l’actuelle Belgique.

Les seuls partis de la majorité fédérale à progresser seraient les socialistes flamands (Vooruit) +3, et le MR, qui aurait un élu de plus qu’actuellement.

L'enquête RTL info / IPSOS / LE SOIR a été réalisée en ligne entre le 15 et le 22 mars auprès de plus de 2600 personnes. La marge d'erreur maximale est de 3,1% en Wallonie et en Flandre et de 4% à Bruxelles.