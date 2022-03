Coronavirus - Les contaminations et hospitalisations toujours en hausse

(Belga) Les contaminations au Sars-Cov-2 et les hospitalisations continuent d'augmenter mais le nombre de patients en soins intensifs est par contre en baisse, ressort-il des statistiques de l'Institut de santé publique Sciensano, publiées samedi matin.

Entre le 16 et le 22 mars, 10.561 contaminations au coronavirus ont été diagnostiquées en moyenne par jour, soit 17% de plus que lors de la période de référence de sept jours précédente. Dans le même temps, quelque 37.400 tests (+6%) ont été effectués quotidiennement en moyenne, pour un taux de positivité de 30% (+3,5 points de pourcentage). Le nombre d'admissions à l'hôpital a également augmenté, à 192 (+16%) par jour entre le 19 et le 25 mars. Vendredi, 2.680 patients testés positifs au Covid-19 se trouvaient à l'hôpital (+16%), dont 165 (-3%) en soins intensifs. Entre le 16 et le 22 mars, près de 20 personnes (-11%) sont décédées en moyenne par jour des suites du coronavirus. Le taux de reproduction (Rt), qui mesure le degré de contagiosité du virus, se situe à 1,11. Lorsque cet indicateur est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. (Belga)