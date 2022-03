La Wallonie lance son nouveau cluster pour le secteur de l'eau

(Belga) Une cinquantaine d'acteurs publics et privés ont initié la naissance du cluster H2O pour la filière de l'eau en Wallonie, rapporte L'Echo samedi. Le nouveau cluster vient d'être officiellement lancé cette semaine à Dakar, lors du 9e World Water Forum.

Ce groupement pour le secteur de l'eau en Wallonie est né d'un constat dressé par des acteurs publics (Société wallonne des eaux et Société publique de gestion de l'eau), des PME, start-ups et centres de recherche: il y a moyen de mieux collaborer entre acteurs de la Wallonie de l'eau. Une cinquantaine d'acteurs constituent les membres initiaux du nouveau cluster. Dans les rangs privés, on retrouve entre autres Besix, I-care, Balteau Group, Traqua, Hydroscan et Exelio. La diversité des acteurs en présence souligne bien l'ampleur des enjeux, qui vont de la captation au stockage, en passant par l'assainissement, la gestion des installations, de la distribution,? H2O sera imbriqué dans le cluster existant, TWEED - consacré, lui, aux énergies renouvelables et à l'optimisation énergétique. L'objectif principal de ce cluster sera d'animer les idées entre acteurs, de faire émerger des projets innovants et s'assurer de leur financement, que ce soient des études, de la fabrication d'équipements ou des formations. (Belga)