"Une véritable attente du pouvoir congolais" de "renouer des liens"

(Belga) Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a bouclé vendredi soir une semaine de visite à Kinshasa (RDC), dans le cadre d'une mission à la fois économique, académique et politique emmenée par la Région-capitale. "Il y a une véritable attente du pouvoir politique congolais à renouer des liens avec la Belgique, et le nombre de ministres présents aux différentes activités le démontre. (?) La ligne de force c'était 'revenez, revenez au Congo, on a encore de belles pages d'histoire à écrire ensemble'", a observé le ministre-président à l'issue de ce premier voyage officiel en RDC.

Sur le plan économique, il est encore bien trop tôt pour tirer un bilan, note hub.brussels qui coordonnait la mission pour les trois Régions. "Ce sont des contacts qui sont pris", ajoute Rudi Vervoort, que ce soit en B2B mais aussi en "B2G" (pour "business to governement"). Quatre entreprises participantes ont eu des entretiens avec des officiels de haut rang du ministère des Transports, quatre autres avec le ministère de l'Energie, ce qui augure de potentielles collaborations intéressantes. "Symboliquement", il s'agissait de montrer "que la Belgique était en mesure de revenir, (?) qu'il y avait une vraie volonté de remettre un pied au Congo", indique le ministre-président. (Belga)