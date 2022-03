Invasion de l'Ukraine - Biden assistera à Varsovie à une rencontre avec deux ministres ukrainiens

(Belga) Le président américain Joe Biden assistera samedi matin à Varsovie à une rencontre entre le secrétaire d'Etat Antony Blinken et secrétaire à la Défense Lloyd Austin et leurs homologues ukrainiens, a annoncé la Maison Blanche.

"Ce matin, le président Biden fera une apparition à la rencontre entre les secrétaires Blinken et Austin et les ministres ukrainiens des Affaires étrangères Dmytro Kouleba et de la Défense Oleksii Reznikov", a indiqué la Maison Blanche dans un e-mail, au deuxième jour de la visite du chef de l'exécutif américain en Pologne. C'est la première rencontre du président Biden avec des hauts responsables ukrainiens depuis le début de l'agression russe le 24 février. Arrivé vendredi en Pologne à l'issue d'une série de rendez-vous internationaux à Bruxelles, M. Biden doit prononcer en fin d'après-midi un discours au château royal de Varsovie. Rencontrant la veille des soldats américains de la 82e division aéroportée stationnés dans le sud-est de la Pologne, il a salué le courage du peuple ukrainien qui selon lui rappelle les événements de la place Tiananmen de 1989, et répété que selon lui le président russe Vladimir Poutine était un "criminel de guerre". "Vous êtes au centre d'une bataille entre les démocraties et les autocrates", a dit Joe Biden aux militaires. "Ce que vous faites est important, vraiment important". (Belga)