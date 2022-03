Prévisions météo: le soleil s'installe jusqu'au début de la semaine prochaine

Le temps restera sec et très ensoleillé samedi après-midi avec la possibilité de quelques nuages cumuliformes isolés, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima atteindront 12 degrés sur les sommets ardennais ou sur les plages et 17 à 18 degrés en plaine. Le vent deviendra modéré, voire assez fort au littoral, de secteur nord-est.

Après une belle journée ensoleillée, le temps restera sec et serein ce soir. En cours de nuit, des nuages bas, de la brume et du brouillard envahiront les régions situées au nord du sillon Sambre-et-Meuse à partir de la frontière hollandaise. Les minima seront compris entre localement -2 degrés dans certaines vallées ardennaises, +4 à +5 degrés sur le centre et +7 degrés sur le nord.

Dimanche matin, la journée débutera avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard au nord du sillon Sambre-et-Meuse mais cette grisaille se dissipera en fin de matinée. Le soleil s'imposera largement sur les autres régions plus au sud. Les maxima seront compris entre 12 degrés sur les plages, 16 degrés sur le centre et 17 ou 18 degrés sur l'extrême sud du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.

Dimanche soir et la nuit suivante, le temps sera peu nuageux mais des bancs de brouillard se développeront au fil des heures, principalement sur le nord du pays. Les minima seront compris entre -2 et +5 degrés.

Lundi, de larges éclaircies sont encore prévues et alterneront avec des champs nuageux. Les maxima atteindront 13 à 17 degrés. Le temps sera toutefois plus nuageux mardi avec un petit risque d'averses et des maxima de 9 à 16 degrés.