Hommage national aux victimes du drame de Strépy-Bracquegnies: "On est sous une émotion totale" (photos et vidéos)

L'hommage national aux victimes de l'accident mortel survenu dimanche à Strépy-Bracquegnies a commencé samedi à midi en présence des familles endeuillées et du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, du ministre-président wallon Elio Di Rupo et du bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert.

Le recueillement national a débuté à 12h00 sur le parvis de l'hôtel de Ville de La Louvière. Après la signature d'un registre de condoléances, un moment de parole est prévu, suivi d'un hommage en musique. De nombreuses personnalités publiques ont fait le déplacement. "Quand on voit une situation comme celle-là, on est sous l'émotion totale, a exprimé Elio Di Rupo, Ministre-président de la région wallonne. Et c'est une émotion qui dépasse de loin le cadre de Strépy-Bracquegnies. Bien sûr, c'est la Louvière, mais aussi toute la région du Centre. On se sent solidaires de toutes les victimes et de leurs familles". Le Ministre-président considère qu'un hommage national a un rôle important à jouer dans l'expression de la solidarité et peut aider les proches des victimes dans leur processus de deuil. "Faire son deuil est très compliqué au vu des circonstances, de la brutalité des faits, rappelle Elio Di Rupo. Une partie de soi-même s'en va. On ne peut pas l'intégrer rapidement, il faut beaucoup de temps".

De très nombreux habitants de La Louvière et des environs se sont également rendus sur place, en famille, entre amis aussi. À 12h30, l'ensemble des participants observeront une minute de silence. Ce moment de recueillement prendra fin au son des cloches des églises.

Six morts et 39 blessés

Aux petites heures dimanche matin, une voiture circulant à vive allure avait heurté un groupe carnavalesque, faisant 6 morts et 39 blessés. Trois victimes ont été inhumées ce vendredi au cimetière de Haine-Saint-Pierre, après une messe, et deux autres le seront samedi à Maurage. Une minute de silence en mémoire des victimes sera également respectée dans chaque carnaval de l'entité, ajoutent les autorités communales. Ces hommages seront rendus à partir de 11h30 à Houdeng et à partir de 13h00 à La Louvière lors du rondeau. Un coup de canon tiré par un artificier marquera le début de la minute de silence.

