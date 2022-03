Invasion de l'Ukraine - Ukraine: le maire de Kiev renonce à imposer un nouveau couvre-feu

(Belga) Le maire de Kiev a finalement renoncé samedi à imposer un nouveau couvre-feu de 35 heures, qu'il avait annoncé à partir de samedi soir, pour revenir à un couvre-feu ne s'appliquant que de 20 heures à 07 heures, comme tous les soirs.

"Nouvelle information du commandement militaire: le couvre-feu à Kiev et dans la région ne sera pas en vigueur demain (dimanche)", a indiqué le maire de la capitale, Vitali Klitschko, sur Telegram. Le couvre-feu, désormais habituel, en vigueur de 20H00 (19H00 HB) à 07H00 (06H00 HB), sera appliqué et "on pourra se déplacer librement à Kiev dimanche dans le journée", a-t-il précisé, sans donner d'explication sur ce revirement. Samedi matin, il avait annoncé qu'un nouveau couvre-feu allait être imposé "de 20H00 samedi à 07H00 lundi 28 mars". Pendant le couvre-feu, les habitants de Kiev "ne peuvent sortir que pour se rendre dans un abri en cas de sirène d'alerte. Les transports en commun, les magasins, les pharmacies et les stations service seront fermés" et seules les personnes munies de laissez-passer peuvent se déplacer dans la ville, avait-il ajouté. Plusieurs couvre-feux ont déjà été imposés dans la capitale depuis le début de l'invasion russe le 24 février, le dernier pour 35 heures du 21 au 23 mars. Les forces ukrainiennes ont indiqué avoir depuis repris du terrain aux forces russes, notamment dans les environs nord-ouest de la capitale.