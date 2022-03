Une première en RDC pour l'ONG belge Chaîne de l'Espoir: des opérations à coeur ouvert

(Belga) Une ONG belge, la Chaîne de l'Espoir, a procédé cette semaine à des opérations cardiaques à cœur ouvert vitales pour des enfants congolais à Kinshasa, une première en République démocratique du Congo (RDC). Elles ont eu lieu dans le centre de chirurgie pédiatrique de la clinique Ngaliema, a annoncé samedi sa directrice, Anita Clément de Cléty, à l'agence Belga.

Arrivée le 19 mars en provenance de Bruxelles, l'équipe de dix-huit personnes - francophones et néerlandophones, ces derniers attachés à l'université de Gand (UGent) - a opéré depuis lundi neuf enfants âgés de six mois à 7 ans souffrant de malformations cardiaques graves. "Les deux derniers enfants ont (été) opérés vendredi à Kinshasa. Un immense merci aux équipes congolaises et belges qui ont travaillé ensemble toute la semaine pour offrir une nouvelle vie à ces petits héros bien courageux", a précisé Mme Clément sur Facebook. Mardi, l'équipe de la Chaîne de l'Espoir/Keten van Hoop België a reçu la visite, au centre de chirurgie pédiatrique de la clinique Ngaliema, du ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, un diplômé de l'ULB et ancien consul général de la RDC à Anvers. "Nous accompagnons ce projet parce que c'est utile pour sauver des vies", a-t-il affirmé, cité la presse locale. Cette campagne d'opérations a été menée par le professeur Jean Rubay, chirurgien cardiaque de l'UCL et président de la Chaine de l'Espoir- Belgique, qui s'est réjoui de la matérialisation du projet de centre de chirurgie pédiatrique. (Belga)