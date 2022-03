BENE-League handball - Bocholt se défait de Pelt et défendra son titre contre les Lions

(Belga) Bocholt défendra sa couronne dimanche en finale de BENE-League. Le champion en titre a été trop fort pour le Sporting Pelt en demi-finales samedi (29-24).

Bocholt était aux aguets dès la première minute. Spooren n'a pas trouvé l'ouverture, mais Winters, De Beule et Ral ont pris le relais avec plaisir, synonyme de 6-1 après dix minutes de jeu. Un temps mort salvateur et cinq minutes de folie ont permis à Pelt de revenir dans la rencontre et d'atteindre la mi-temps sur le score de 14-11. Le Sporting entamait la deuxième période avec trois buts d'affilée et refaisait son retard. L'espoir d'une finale était à nouveau présent, mais Bocholt reprenait les choses en mains en inscrivant quatre buts. Il s'agissait d'un véritable coup de massue pour Pelt, qui a vu l'écart grimper à sept buts (25-18). Le marquage sur Winters et Spooren a embêté Bocholt pendant un certain temps, mais la victoire n'a jamais été compromise. Pour remporter un cinquième titre dans la compétition transfrontalière, Bocholt devra se défaire des Lions dimanche. Ces derniers ont terrassé les champions des Pays-Bas, Aalsmeer, 37-36 dans l'autre demi-finale. Après 60 minutes, le marquoir indiquait 31-31. Les Lions menaient 14-12 à la pause. (Belga)